https://static.news.ru/photo/3b5be7c6-71b2-11ea-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: alrosa. ru/Global Look Press

Роспотребнадзор сообщил о новом случае зарождения коронавирусом в Якутии. Житель региона недавно вернулся из Великобритании.

Мужчина летел через Москву, передаёт РИА Новости. В самолёте он летел отдельно, его госпитализировали из аэропорта, благодаря чему удалось пресечь контакты с другими людьми.

Ранее NEWS.ru писал, что третий случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Рязанской области. Инфекция обнаружена у женщины, которая вернулась из поездки в Турцию. Также третий случай COVID-19 подтвердили в Томской области.

Всего в России зафиксировано 1535 случаев коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится — в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.