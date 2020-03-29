https://static.news.ru/photo/408a4244-71ab-11ea-a740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третий случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Томской области.

Согласно данным пресс-службы областной администрации, заболевший недавно прибыл из США.

По словам замруководителя регионального штаба по предупреждению распространения COVID-2019, вице-губернатора Ивана Деева, пациент не находится в возрастной группе риска. Он и все контактировавшие с ним люди изолированы .

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ перечислил субъекты страны, в которых выявлены случаи заражения COVID-19.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1 тысячи приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.