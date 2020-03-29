Третий случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Томской области.
Согласно данным пресс-службы областной администрации, заболевший недавно прибыл из США.
По словам замруководителя регионального штаба по предупреждению распространения COVID-2019, вице-губернатора Ивана Деева, пациент не находится в возрастной группе риска. Он и все контактировавшие с ним люди
Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ перечислил субъекты страны, в которых выявлены случаи заражения COVID-19.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1 тысячи приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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