https://static.news.ru/photo/d3fd3668-71aa-11ea-80cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новый, третий по счёту, случай заражения коронавирусом выявлен в Рязанской области. Инфекция обнаружена у женщины, которая вернулась из поездки в Турцию.

Жительница региона госпитализирована в больницу имени Семашко. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Все контактировавшие с заболевшей люди установлены и изолированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Всего в регион из стран, неблагополучных по коронавирусу, вернулись 1,5 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи находятся под наблюдением медиков.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1 тысячи приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что три новых положительных теста на коронавирус выявлены в Пензе. Двое мужчин и одна женщина контактировали с заболевшей жительницей города.