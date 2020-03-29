https://static.news.ru/photo/563cac58-71a1-11ea-a6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ещё трое жителей Пензы могут быть заражены коронавирусом. Их первичные тесты дали положительный результат.

Речь идёт о мужчинах 22 и 82 лет, а также 62-летней женщине. Все они контактировали с жительницей города, заболевшей ранее. Их анализы направлены в референс-центр, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дину Черёмушкину.

На сегодняшний день коронавирус подтверждён у пяти жителей Пензы. Одна из заболевших готовится к выписке из больницы.

Как писал NEWS.ru, первый случай COVID-19 был выявлен в городе 17 марта. Заразилась женщина, не выезжавшая в последнее время за пределы России.

Согласно последним данным, в России 1534 случая коронавирусной инфекции, из них свыше тысячи приходится на долю Москвы. Из больниц выписаны 64 человека, восемь заболевших скончались.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.