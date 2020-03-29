Ещё трое жителей Пензы могут быть заражены коронавирусом. Их первичные тесты дали положительный результат.
Речь идёт о мужчинах 22 и 82 лет, а также 62-летней женщине. Все они контактировали с жительницей города, заболевшей ранее. Их анализы направлены в референс-центр,
На сегодняшний день коронавирус подтверждён у пяти жителей Пензы. Одна из заболевших готовится к выписке из больницы.
Как писал NEWS.ru, первый случай COVID-19 был выявлен в городе 17 марта. Заразилась женщина, не выезжавшая в последнее время за пределы России.
Согласно последним данным, в России 1534 случая коронавирусной инфекции, из них свыше тысячи приходится на долю Москвы. Из больниц выписаны 64 человека, восемь заболевших скончались.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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