https://static.news.ru/photo/619be774-6848-11ea-a7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый официальный случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензе.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина. По её словам, коронавирус подтвердился у женщины, не выезжавшей в последнее время за границу. Она обратилась в больницу с высокой температурой и затруднённым дыханием.

Официально. Диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная, — передаёт слова Черемушкиной «Интерфакс-Поволжье».

При этом результаты анализов на коронавирус у членов её семьи отрицательные. Заражение женщины инфекцией, по словам главы территориального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, было выявлено при изучении партии анализов пациентов с внебольничной пневмонией.

Ранее NEWS.ru писал, что организовать тестирование на коронавирусную инфекцию всех, кто не имеет симптомов и не контактировал с заболевшими, но хочет проверить своё здоровье, предписал региональным Минздравам Роспотребнадзор.