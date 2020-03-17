https://static.news.ru/photo/fe9fa1e0-6844-11ea-a041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организовать тестирование на коронавирусную инфекцию всех, кто не имеет симптомов и не контактировал с заболевшими, но хочет проверить своё здоровье, предписал региональным минздравам Роспотребнадзор. Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Главам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить организацию и проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, на базе лабораторий медицинских организаций, — сказано в постановлении.

При выявлении возбудителя инфекции в пробах, больного нужно немедленно госпитализировать. Помимо этого, больничные получат все, кто контактировал с заразившимися COVID-19.

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