Организовать тестирование на коронавирусную инфекцию всех, кто не имеет симптомов и не контактировал с заболевшими, но хочет проверить своё здоровье, предписал региональным минздравам Роспотребнадзор. Об этом
Главам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить организацию и проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, на базе лабораторий медицинских организаций, — сказано в постановлении.
При выявлении возбудителя инфекции в пробах, больного нужно немедленно госпитализировать. Помимо этого, больничные получат все, кто контактировал с заразившимися COVID-19.
Как писал NEWS.ru, сейчас медики подозревают коронавирус у гендиректора Большого театра Владимира Урина. Мужчина пожаловался на заложенность носа, слабость, озноб и кашель. У него также поднялась температура до 38 градусов.