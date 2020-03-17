https://static.news.ru/photo/2b05311a-6844-11ea-b024-fa163e074e61_660.jpg Владимир Урин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи госпитализировали гендиректора Большого театра Владимира Урина. Мужчина пожаловался на заложенность носа, слабость, озноб и кашель. У него также поднялась температура до 38 градусов.

Деятель искусств в последние месяцы не был за границей, но у него взяли анализ на коронавирус. Результаты исследования станут известны через пять дней. Урин утверждает, что не контактировал с заболевшими коронавирусом.

Как сообщает StarHit, врачи диагностировали у 73-летнего мужчины бронхит и проверяют, есть ли у него двусторонняя пневмония.

NEWS.ru писал, что медики заподозрили коронавирус у солистки Большого театра. Чечилия Молинари прилетела из Италии в российскую столицу 24 февраля. Она должна была выступать 6 марта в постановке «Путешествие в Реймс». Она почувствовала себя плохо, врачи проверили её на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Всего в мире коронавирусом заболели более 182 тысяч человек, поправились — 78 тысяч, умерли — 7,1 тысячи.

В России заболевание диагностировано у 93 человек. 90 из них — граждане России, 2 — КНР, 1 — Италии. Из больниц были выписаны по выздоровлению два гражданина КНР, гражданин России и гражданин Италии. Также были выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии.