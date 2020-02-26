https://static.news.ru/photo/a246ca58-58aa-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Утверждённый в ноябре 2019 года госстандарт на ретроавтомобили начнёт действовать в РФ с 1 марта. ГОСТ позволит владельцам таких машин стать полноценными участниками дорожного движения.

Разъяснение по новому ГОСТу дала пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Прежде у владельцев ретромашин не было правового механизма для отнесения своего транспорта к разряду раритетных. Новый ГОСТ определит в качестве такового мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовики, автобусы и прицепы, не предназначенные для коммерческих перевозок, старше 50 лет, с оригинальными двигателями, кузовом и рамой.

Владельцы раритетного транспорта смогут использовать его на российских дорогах без оформления свидетельства о безопасности конструкции. Применяться ГОСТ будет на добровольных началах.

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