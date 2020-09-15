Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером

https://static.news.ru/photo/637e5792-f787-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый адвокат актёра Михаила Ефремова Роман Филиппов оказался профессиональным армрестлером. Мужчина придерживается здорового образа жизни.

Юрист Владимир Алексеев подтвердил, что Филиппов является сильным спортсменом, который много лет тренируется.

В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая, — отметил коллега Филиппова в разговоре с KP.RU.

Новому защитнику Ефремова удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что актёр Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг Эльмана Пашаева и нашёл нового юриста.