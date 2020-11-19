Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/4e9065b6-2a34-11eb-9232-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

С 23 ноября в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. Согласно ему, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

В частности, вводится запрет на доступ зрителей на спортивные мероприятия. Кроме того, в торговых центрах временно прекратят работу все предприятия общепита и ледовые катки.

На других катках в зоне катания на 10 кв. метров должно находиться не более одного человек. На крытых катках будет запрещено одновременное нахождение более 30 человек, а на открытых катках в рамках новых ограничений закроются раздевалки.

Кроме того, с 1 декабря концертные залы, театры и кинотеатры Санкт-Петербурга смогут продавать билеты лишь на 25% мест в зале.

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