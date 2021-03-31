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Новую льготу для инвалидов хотят ввести в РФ

02:51, 01 апреля 2021
Фото: pixabay

Инвалидам хотят предоставить ещё одну льготу — разрешение на бесплатное пользование парковками, если специальные места для них уже заняты.

На рассмотрение Госдумы РФ инициатива поступит уже 1 апреля 2021 года.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон о социальной защите инвалидов, установив, что если на платной парковке все места, предназначенные для бесплатной парковки инвалидов, заняты, то машины могут быть размещены на имеющихся свободных местах,пишет ТАСС.

Чтобы не платить за стоянку, инвалиду нужно оборудовать свой автомобиль специальным опознавательным знаком, включённым в федеральный реестр. Законопроект разработала фракция ЛДПР, его поддержал сенатор Сергей Леонов.

Сейчас на платных парковках страны 10% мест должны выделять под автомобили инвалидов. Если парковка меньше 10 мест, то хотя бы одно должно быть отдано под соответствующие цели. Однако если места для инвалидов заняты и автовладельцу с ограниченными возможностями приходится парковаться на обычном месте, он обязан заплатить.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменят в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.

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