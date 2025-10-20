Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:23

Норвежский лосось в укропном соусе: это блюдо стало моим коронным на все случаи жизни — готовлю по рецепту из Бергена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мой первый опыт приготовления норвежского лосося начался с неудачи — я пересушил дорогой стейк и дом наполнился запахом горелой рыбы. Но знакомый шеф из Осло раскрыл мне главный секрет: соус из свежего укропа и сметаны способен спасти даже слегка переготовленную рыбу. Теперь это блюдо — моя палочка-выручалочка, когда нужно за 20 минут создать впечатляющий ужин для внезапно нагрянувших гостей. Особенно когда хочется блеснуть кулинарными навыками без лишних сложностей.

Готовлю так: два стейка лосося по 200 г посыпаю морской солью и белым перцем. Обжариваю на оливковом масле по 3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки. Для соуса смешиваю 200 г сметаны, пучок мелко рубленного укропа, сок половины лимона и чайную ложку дижонской горчицы. Прогреваю соус на медленном огне 2–3 минуты, не доводя до кипения. Выкладываю рыбу на тарелки, поливаю теплым соусом и подаю с молодым картофелем.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

