Норвежский лосось в укропном соусе: это блюдо стало моим коронным на все случаи жизни — готовлю по рецепту из Бергена

Мой первый опыт приготовления норвежского лосося начался с неудачи — я пересушил дорогой стейк и дом наполнился запахом горелой рыбы. Но знакомый шеф из Осло раскрыл мне главный секрет: соус из свежего укропа и сметаны способен спасти даже слегка переготовленную рыбу. Теперь это блюдо — моя палочка-выручалочка, когда нужно за 20 минут создать впечатляющий ужин для внезапно нагрянувших гостей. Особенно когда хочется блеснуть кулинарными навыками без лишних сложностей.

Готовлю так: два стейка лосося по 200 г посыпаю морской солью и белым перцем. Обжариваю на оливковом масле по 3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки. Для соуса смешиваю 200 г сметаны, пучок мелко рубленного укропа, сок половины лимона и чайную ложку дижонской горчицы. Прогреваю соус на медленном огне 2–3 минуты, не доводя до кипения. Выкладываю рыбу на тарелки, поливаю теплым соусом и подаю с молодым картофелем.

