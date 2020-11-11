Нижегородского журналиста оштрафовали за фейк о коронавирусе и РПЦ

https://static.news.ru/photo/f767c3ae-241d-11eb-b710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области за заведомо ложную публикацию в своём Telegram-канале осудили журналиста Александра Пичугина.

Ему, как сообщил Life, придётся заплатить штраф в 300 тыс. рублей.

Пост, который признан заведомо ложной публикацией, появился в апреле 2020 года перед Вербным воскресеньем. В нём говорилось о том, что некая организация намеренно распространяет коронавирусную инфекцию и заражает людей. Речь шла об РПЦ, а под намеренным заражением подразумевались проходящие в этот день службы.

В своей публикации Пичугин пытается привлечь внимание к тому, что перед Пасхой в самый разгар пандемии российские храмы были открыты и не соблюдали меры санитарной безопасности.

Правда, на следующий день пост из канала был удалён, но правоохранители этим фактом уже успели заинтересоваться.

По решению суда теперь Пичугин должен выплатить штраф в 300 тыс. рублей, но он собирается обжаловать приговор.

В апреле также был оштрафован житель Ульяновска за распространение недостоверной информации о коронавирусе и его жертвах.

По данным полиции, он опубликовал в соцсетях сообщения о том, что якобы в Центральную городскую больницу госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ, у которых выявлен коронавирус, и семеро из них скончались.

За фейк о коронавирусе на 20 тыс. рублей была оштрафована жительница Свердловской области. Публикацию ложной информации она объяснила желанием напугать общественность, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, 11 ноября ВОЗ зафиксировала рекордный недельный прирост числа заражённых COVID-19.