ВОЗ зафиксировала рекордный недельный прирост числа заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/99f06232-23da-11eb-bc1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заразившихся коронавирусом людей в мире выросло за минувшую неделю более, чем на 3,6 млн, что является рекордным показателем за всё время пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также выросло количество случаев заболевания, завершившихся летальным исходом — их зарегистрировано более чем 54 тысячи, что на девять тысяч больше, чем неделей ранее, передаёт ТАСС.

По состоянию на 8 ноября 2020 года в мире было зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов.

Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54%) и почти половине (47%) новых смертей, — говорится в докладе организации.

В период с 26 октября по 1 ноября был зафиксирован предыдущий рекорд заболеваемости, тогда диагноз подтвердился у 3,3 млн человек. Со 2 по 8 ноября почти 1,99 млн новых случаев было зарегистрировано в Европейском регионе. Общее число инфицированных превысило 13 млн человек, зарегистрированы более 25 тысяч летальных исходов (всего более 311 тысяч случаев по состоянию на 1 ноября).

В Северной и Южной Америке число заразившихся выросло более чем на миллион и превысило 9,6 млн. Скончались за неделю более 17 тысяч заболевших, таким образом, общее число умерших превысило 656 тысяч.

В Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 390 тысяч человек, общее число заболевших превысило 9,6 млн, умерших — 149 тысяч, что на 5,1 тысяч больше, чем на предыдущей неделе. В Соединённых Штатах число заразившихся выросло более чем на 684 тысячи, во Франции — на 382 тысячи, в Индии — более чем на 323 тысячи.

Как писал NEWS.ru, одним их неприятных побочных эффектов пандемии коронавируса стала волна психических расстройств. Об этом сообщил Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса.