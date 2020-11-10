Пандемия коронавируса вызвала волну психических заболеваний

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Одним их неприятных побочных эффектов пандемии коронавируса стала волна психических расстройств. Об этом сообщил Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса.

Американские учёные пришли к выводу, что больные с короновирусом чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Более того, люди с психическими отклонениями чаще подвержены заражению COVID-19, пишет The Lancet.

Отмечается, что прийти к таким выводам исследователям позволило изучение статистики заболевших. Источником стали электронные медкарты 69 миллионов человек с 20 января по 1 августа этого года. Йолкен также провёл параллели с эпидемией испанки, которая бушевала в начале прошлого века.

Как писал NEWS.ru, учёные доказали, что коронавирус обладает нейротоксичностью, у ряда переболевших COVID-19 отмечается посттравматический синдром, сопровождающийся тяжёлым бредовым состоянием и галлюцинациями, а также близкий к тому, что переживают участники боевых действий, сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.