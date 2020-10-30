Психотерапевт: COVID-19 способен вызывать тяжёлый бред и галлюцинации

https://static.news.ru/photo/3284f144-1b38-11eb-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Учёные доказали, что коронавирус обладает нейротоксичностью, у ряда переболевших COVID-19 отмечается посттравматический синдром, сопровождающийся тяжёлым бредовым состоянием и галлюцинациями, а также близкий к тому, что переживают участники боевых действий, сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

Врач отметила, что случаи психических расстройств из-за COVID-19 пока отмечаются крайне редко, но всё-таки они есть. Как рассказала Караваева, речь идёт не о больных коронавирусом, а о переболевших.

Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжёлых бредовых состояний и галлюцинаций. Да, последних немного, но они есть. По данным мировой статистики, такие нарушения встречаются у 1–2% тяжело переболевших коронавирусом, — заявила Караваева на страницах издания «Доктор Питер».

По её словам, психические расстройства могут развиться у пациентов, которые болели в тяжёлой форме и были госпитализированы. После заболевания они попали в совершенно иной мир в больнице, где им больно и плохо, где они всё время лежат, а вместо лиц или улыбок видят на врачах защитные костюмы и маски. Если же на соседней койке внезапно умирает кто-либо из соседей по палате, то это тем более способствует развитию посттравматического синдрома, сопоставимого с тем, который обычно испытывают участники боевых действий.

Как сообщал NEWS.ru, специалисты из Дальневосточного федерального университета совместно с японскими исследователями выяснили, что появление привкуса железа во рту может свидетельствовать о заражении COVID-19.