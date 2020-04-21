Жителя Ульяновска оштрафовали за фейк об умерших от COVID-19 десантниках

Житель Ульяновска оштрафован за распространение недостоверной информации о коронавирусе и его жертвах.
По данным полиции, он опубликовал в соцсетях сообщения о том, что якобы в Центральную городскую больницу госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ, у которых выявлен коронавирус, и семеро из них скончались.
В отношении мужчины был составлен административный протокол и проведена проверка. Материалы были переданы в мировой суд Заволжского района, который вынес решение о штрафе. Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей,
В регионе официально подтверждены 187 случаев коронавируса. Два пациента умерли, ещё четверо – выздоровели.
В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456. В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что за фейк о коронавирусе была на 20 тысяч рублей оштрафована жительница Свердловской области. Публикацию ложной информации она объяснила желанием напугать общественность, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции.
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