Жителя Ульяновска оштрафовали за фейк об умерших от COVID-19 десантниках

https://static.news.ru/photo/b5af3fca-83b7-11ea-b07b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ульяновска оштрафован за распространение недостоверной информации о коронавирусе и его жертвах.

По данным полиции, он опубликовал в соцсетях сообщения о том, что якобы в Центральную городскую больницу госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ, у которых выявлен коронавирус, и семеро из них скончались.

В отношении мужчины был составлен административный протокол и проведена проверка. Материалы были переданы в мировой суд Заволжского района, который вынес решение о штрафе. Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей, сообщается на сайте управления МВД по Ульяновской области.

В регионе официально подтверждены 187 случаев коронавируса. Два пациента умерли, ещё четверо – выздоровели.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456. В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что за фейк о коронавирусе была на 20 тысяч рублей оштрафована жительница Свердловской области. Публикацию ложной информации она объяснила желанием напугать общественность, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции.