На Урале оштрафовали женщину на 20 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/5535ed06-824a-11ea-9b79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о штрафе в размере 20 тысяч рублей, который был выписан жительнице Асбеста. Причиной стала ложная информация о коронавирусе.

Судья судебного участка №4 Асбеста Елена Забирова, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала обвиняемую виновной и назначила ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.

По информации правоохранительных органов, женщина разместила пост в одном из сообществ социальной сети «Одноклассники». В нём она написала о том, что врач медицинского учреждения заразился коронавирусом. Такого факта в реальности не было. Свой поступок она мотивировала желанием напугать общественность, чтобы люди оставались дома.

Несмотря на то что мотив её поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики, таковым, увы, не является. Как гласит известная народная мудрость, благими намерениями вымощена дорога в ад, — заявил Горелых.

Ранее NEWS.ru информировал, что Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе. С таким поручением ведомство обратилось в Роскомнадзор.