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12 июля 2026 в 21:00

Никто не может пройти мимо этого цветка — создает эффект парящего облака из розовых бабочек

Фото: D-NEWS.ru
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Гаура Линдхеймера «Вирлинг Баттерфлайз» — это многолетнее растение, которое способно превратить ваш сад в живую, постоянно движущуюся картину, где тонкие стебли с бело-розовыми цветами покачиваются на ветру, словно стайка бабочек, застывших в танце.

Этот сорт отличается исключительной продолжительностью цветения: нежные розовые бутоны раскрываются в белоснежные, слегка розовеющие к концу цветения четырехлепестковые цветки, и это волшебное зрелище длится с конца весны до самой осени. Вырастая до 60–100 см в высоту, гаура образует ажурный, полупрозрачный куст с изящными серо-зелеными листьями, который не перегружает пространство, а лишь добавляет ему легкости и движения.

Для дачи это растение — настоящая находка: оно засухоустойчиво, предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, практически не болеет, не требует сложного ухода.

Ранее были названы густомахровые цветы, которые распускаются с июля по сентябрь.

Проверено редакцией
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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