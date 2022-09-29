Николай Валуев получил повестку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев рассказал, что получил повестку, сообщают «Известия». Он отметил, намерен отправиться в военкомат по месту постановки на воинский учет. Валуев уверен, что частичная мобилизация поможет силам, находящимся в Донбассе и на освобожденных территориях.

Частичная мобилизация — это очень важное решение для страны, — заявил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вступил в ряды артиллеристов, чтобы защищать Донбасс, из-за собственных убеждений. Он сообщил, что его отец был военным, и сам парламентарий хотел бы быть примером для своих детей. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.

Ранее о своем намерении участвовать в специальной военной операции РФ на Украине заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях. Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий находится Псковская воздушно-десантная дивизия, где он служил длительное время, и выразил готовность быть рядом с ней.