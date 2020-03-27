https://static.news.ru/photo/24cc0ea6-703a-11ea-8a63-fa163e074e61_660.jpg Николай Дроздов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов рассказал, что поможет побороть новую коронавирусную инфекцию.

По его словам, защититься от заболевания можно, только выполняя рекомендации врачей.

Чтобы победить этого врага, который вторгся на нашу территорию в виде эпидемии, нужна сплочённость, самодисциплина и обоснованное и единое поведение, — подчеркнул он.

Дроздов призвал чаще мыть руки и придерживаться рекомендаций специалистов, в особенности это касается молодёжи.

Он добавил, что сейчас находится на карантине, так как входит в группу риска, передаёт телеканал «Звезда».

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать много интересного о коронавирусе после того, как закончится паника из-за пандемии. Пока же белорусский лидер предложил подумать над тем, является ли COVID-19 рукотворной инфекцией, кому вирус нужен и кто воспользовался ситуацией.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.