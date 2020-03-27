https://static.news.ru/photo/4e90762e-7039-11ea-8bb2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать много интересного о коронавирусе после того, как закончится паника из-за пандемии.

Когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, то я вам много чего интересного расскажу, — цитирует главу государства портал Tut.by.

Пока же белорусский лидер предложил подумать над тем, является ли COVID-19 рукотворной инфекцией, кому вирус нужен и кто воспользовался ситуацией.

Кто-то объявил, что это война. У кого-то — выборы, у кого-то — ещё что-то. Каждый начинает вертеть-крутить. С огнём шутят, — сказал Лукашенко.

К настоящему времени в Белоруссии выявлены 94 случая заражения коронавирусом. Проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19. Уже выздоровели или готовятся к выписке 32 пациента.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране в ходе посещения одного из промышленных предприятий в Минске. Он подчеркнул, что борьба с инфекцией в республике ведётся, но «без шума и пыли». Президент раскритиковал принимаемые в других государствах меры, посчитав их чрезмерными. В частности, Лукашенко негативно оценил закрытие границ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.