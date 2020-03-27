Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране в ходе посещения одного из промышленных предприятий в Минске.
Лукашенко подчеркнул, что борьба с инфекцией в Белоруссии ведётся, но «без шума и пыли»,
А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь-то идёт, её не остановишь, — отметил белорусский лидер.
По состоянию на 27 марта в Белоруссии выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов в стране до сих пор не было.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Белоруссии не собираются отменять праздничные мероприятия в День Победы. По словам Лукашенко, подготовка к торжествам в стране продолжается.
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