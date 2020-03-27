https://static.news.ru/photo/b15bf54a-7033-11ea-b940-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране в ходе посещения одного из промышленных предприятий в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что борьба с инфекцией в Белоруссии ведётся, но «без шума и пыли», передаёт БелТА. Президент раскритиковал принимаемые в других государствах меры, посчитав их чрезмерными. В частности, Лукашенко негативно оценил закрытие границ.

А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь-то идёт, её не остановишь, — отметил белорусский лидер.

По состоянию на 27 марта в Белоруссии выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов в стране до сих пор не было.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Белоруссии не собираются отменять праздничные мероприятия в День Победы. По словам Лукашенко, подготовка к торжествам в стране продолжается.