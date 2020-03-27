Власти Белоруссии не планируют отменять мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил президент страны Александр Лукашенко.
По словам политика, подготовка к торжествам по случаю Дня Победы продолжается,
Нет, не затеряется, — ответил белорусский лидер на вопрос работников предприятия «Белгипс» о том, не затеряется ли тема празднования юбилея Победы в негативном информационном потоке.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, который должен был пройти в Нур-Султане по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято на фоне распространения коронавируса, писал NEWS.ru. Из-за пандемии под угрозой оказался и парад Победы в Москве 9 мая. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти России изучают возможность его отмены.
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