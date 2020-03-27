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Минск не нуждается в большом количестве нового жилья. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения завода «Белгипс». Политик выразил опасение по поводу того, что белорусская столица может повторить «печальный опыт Москвы».

По словам Лукашенко, желающих строить дома в Минске организаций — пруд пруди. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей,...