Военный парад, который должен был пройти в столице Казахстана Нур-Султане по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отменён. Такое решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках мер по недопущению распространения коронавируса нового типа, сообщил пресс-секретарь политика.
Токаев также распорядился перенести запланированные международные форумы и отменить массовые мероприятия, которые должны были пройти в Наурыз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана отменили все публичные мероприятия после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.
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