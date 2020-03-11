https://static.news.ru/photo/4156d976-643b-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный парад, который должен был пройти в столице Казахстана Нур-Султане по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отменён. Такое решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках мер по недопущению распространения коронавируса нового типа, сообщил пресс-секретарь политика.

Токаев также распорядился перенести запланированные международные форумы и отменить массовые мероприятия, которые должны были пройти в Наурыз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана отменили все публичные мероприятия после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.