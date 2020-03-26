https://static.news.ru/photo/678e2daa-6e82-11ea-ba81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России изучают возможность отмена парада Победы в Москве 9 мая из-за распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве обсуждается. Но пока решений не принималось, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Песков заявил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции пока по-прежнему планируется провести 22 апреля. Однако в случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации оно может быть перенесено.

К 25 марта количество заражённых коронавирусом во всём мире превысило 400 тысяч человек (422 915). Погибли 18 915 человек, вылечились 108 573. В России официально выявлено 658 случаев заражения COVID-19 в 55 регионах.