Никакой возни с кремом и пропиткой: этот кекс пахнет утренним кофе и тает во рту

Беру свежесваренный кофе, яйца и муку — и пеку ароматный кекс, который исчезает со стола еще горячим. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный мякиш с насыщенным кофейным вкусом, тонкая румяная корочка, а аромат наполняет весь дом, зазывая к чаю.

Для приготовления вам понадобится: 150 мл крепкого черного кофе, 3 яйца, 200 г сахара, 200 г сливочного масла, 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 50 г грецких орехов (по желанию). Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности.

По одному добавьте яйца, продолжая взбивать. Влейте остывший кофе, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и солью, всыпьте в жидкую массу, аккуратно перемешайте до однородности. Добавьте рубленые орехи. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой, вылейте тесто.

Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до сухой лучины. Дайте кексу остыть 10 минут в форме, затем переложите на решетку. Подавайте теплым с чашкой кофе или молоком — этот десерт станет вашим фаворитом.

