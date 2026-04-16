16 апреля 2026 в 12:37

Овсянка и яблоки — идеальный дуэт для нежного кекса. Трачу 10 минут, и семья спешит к столу

Это тот редкий рецепт, где не нужно выбирать между легкостью и насыщенным вкусом. Кефир и растительное масло гарантируют нежность мякиша, корица и яблоко — глубокий аромат, а овсяные хлопья — сытность, которая так нужна с утра.

Что понадобится

Пшеничная мука — 150 г, овсяные хлопья (не мгновенные) — 100 г, сахарный песок — 80–100 г, кефир — 200 мл, яйцо куриное — 1 шт., яблоко среднее — 1 шт. (около 150 г), масло растительное без запаха — 60 мл, разрыхлитель теста — 2 ч. л., корица молотая — 1 ч. л. (или по вкусу), соль — щепотка, сахарная пудра для подачи — по желанию.

Как готовлю

Смешиваю муку, хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. В другой миске взбиваю яйцо, кефир и масло. Яблоко тру на терке, добавляю к жидкой смеси.

Соединяю сухое и жидкое, оставляю на 5 минут. Пробиваю блендером 20–30 секунд. Раскладываю по формочкам на 2/3.

Выпекаю при 180 °C 20–25 минут. Остужаю в формах. Посыпаю сахарной пудрой.

В России обновили правила оформления больничных
