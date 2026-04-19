19 апреля 2026 в 16:01

Никакой грязной плиты и духовки: рецепт сочной свинины с копченым ароматом — готовим в рукаве

Свинина с черносливом в рукаве — это сочное, ароматное и невероятно простое блюдо. Мясо, запеченное в собственном соку с луком и черносливом, приобретает нежный вкус с легкой копченой ноткой. Плита и духовка остаются чистыми, а результат превосходит ожидания.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 кг свинины (шея или карбонад), 2 луковицы, 150 г чернослива (без косточек), соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 2–3 зубчика свежего чеснока, зелень.

Способ приготовления

Свинину нарежьте кусочками как на шашлык. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук, соль, перец, паприку и сушеный чеснок, тщательно помните руками. Добавьте промытый чернослив, перемешайте. Переложите все в рукав для запекания, завяжите края, сделайте 2–3 прокола вилкой.

Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 50–60 минут. Готовое мясо выложите на блюдо, посыпьте давленым чесноком и рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить свиные ребра с глазированной корочкой барбекю.

В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Теплый, полезный и пикантный: три салата с мясом, которые стоит попробовать
Дарья Иванова
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
