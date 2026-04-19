Никакой грязной плиты и духовки: рецепт сочной свинины с копченым ароматом — готовим в рукаве

Свинина с черносливом в рукаве — это сочное, ароматное и невероятно простое блюдо. Мясо, запеченное в собственном соку с луком и черносливом, приобретает нежный вкус с легкой копченой ноткой. Плита и духовка остаются чистыми, а результат превосходит ожидания.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 кг свинины (шея или карбонад), 2 луковицы, 150 г чернослива (без косточек), соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 2–3 зубчика свежего чеснока, зелень.

Способ приготовления

Свинину нарежьте кусочками как на шашлык. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук, соль, перец, паприку и сушеный чеснок, тщательно помните руками. Добавьте промытый чернослив, перемешайте. Переложите все в рукав для запекания, завяжите края, сделайте 2–3 прокола вилкой.

Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 50–60 минут. Готовое мясо выложите на блюдо, посыпьте давленым чесноком и рубленой зеленью.

