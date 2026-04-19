Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 15:51

Если баранина, то готовлю на гриле — делюсь дедовским трюком для нежного мяса с углей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Настоящий вкус качественной баранины не нуждается в маскараде. Этот рецепт — гимн простоте и правильной технике, где главные роли отданы огню, соли, перцу и одной ароматной добавке.

Что понадобится

Баранья лопатка (на кости) — 1,5–2 кг, оливковое масло — 3–4 ст. л., соль — 1,5–2 ч. л., свежемолотый черный перец — 1 ч. л., свежий розмарин — 3–4 веточки.

Как готовлю

Обсушите мясо бумажным полотенцем. Сделайте на внешней стороне лопатки глубокие крестообразные надрезы до самого начала кости — это обеспечит равномерное проникновение жара.

Щедро натрите всю поверхность солью и перцем, затем смажьте оливковым маслом. Разожгите угли до среднего жара (когда они покроются белым пеплом).

Выложите лопатку на решетку над углями жирной стороной вниз. Готовьте около 40–50 минут, переворачивая каждые 8–10 минут. При каждом переворачивании смазывайте мясо маслом, используя связанные веточки розмарина как ароматную кисть.

Готовность проверяйте, надавив на самое толстое место: мясо должно быть упругим, но податливым. Готовую лопатку снимите с гриля, дайте «отдохнуть» под фольгой 10–15 минут, затем нарежьте порционными кусками вдоль волокон и подавайте.

Проверено редакцией
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.