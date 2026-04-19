Если баранина, то готовлю на гриле — делюсь дедовским трюком для нежного мяса с углей

Если баранина, то готовлю на гриле — делюсь дедовским трюком для нежного мяса с углей

Настоящий вкус качественной баранины не нуждается в маскараде. Этот рецепт — гимн простоте и правильной технике, где главные роли отданы огню, соли, перцу и одной ароматной добавке.

Что понадобится

Баранья лопатка (на кости) — 1,5–2 кг, оливковое масло — 3–4 ст. л., соль — 1,5–2 ч. л., свежемолотый черный перец — 1 ч. л., свежий розмарин — 3–4 веточки.

Как готовлю

Обсушите мясо бумажным полотенцем. Сделайте на внешней стороне лопатки глубокие крестообразные надрезы до самого начала кости — это обеспечит равномерное проникновение жара.

Щедро натрите всю поверхность солью и перцем, затем смажьте оливковым маслом. Разожгите угли до среднего жара (когда они покроются белым пеплом).

Выложите лопатку на решетку над углями жирной стороной вниз. Готовьте около 40–50 минут, переворачивая каждые 8–10 минут. При каждом переворачивании смазывайте мясо маслом, используя связанные веточки розмарина как ароматную кисть.

Готовность проверяйте, надавив на самое толстое место: мясо должно быть упругим, но податливым. Готовую лопатку снимите с гриля, дайте «отдохнуть» под фольгой 10–15 минут, затем нарежьте порционными кусками вдоль волокон и подавайте.