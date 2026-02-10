Никакого риса и кукурузы: салат «Заморский» — хит на все времена и застолья. Трио крабовых палочек, креветок и рыбы

Никакого риса и кукурузы: салат «Заморский» — хит на все времена и застолья. Трио крабовых палочек, креветок и рыбы

Этот салат давно считается беспроигрышным вариантом для любого стола. Нежный, свежий и по-настоящему «морской», он сочетает сразу три любимых вкуса — сочные креветки, слабосолёную красную рыбу и крабовые палочки. В результате получается сытно, но не тяжело, а салат исчезает одним из первых. «Заморский» хорош и для праздников, и для семейных ужинов.

Ингредиенты: креветки – 200 г, слабосолёная красная рыба – 200 г, крабовые палочки – 200 г, свежий огурец – 1 шт, яйца – 6 шт, соль – по вкусу, майонез или сметана – по вкусу.

Креветки опускают в кипящую подсоленную воду и варят не более 2–3 минут, до всплытия и глянцевого панциря, затем откидывают на дуршлаг, очищают и нарезают небольшими кусочками. Яйца отваривают вкрутую и мелко нарезают. Свежий огурец и крабовые палочки нарезают аккуратными кубиками, красную слабосолёную рыбу — небольшими кусочками. Все ингредиенты соединяют в салатнике, при необходимости слегка подсаливают и заправляют майонезом или сметаной.

Ранее мы делились двумя рецептами салатов-пятиминуток с крутым вкусом. В них всего по 4 ингредиента.