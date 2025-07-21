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21 июля 2025 в 10:19

Никаких заморочек: бросила в землю — и любуйся все лето! Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот жизнерадостный многолетник — настоящий чемпион по продолжительности цветения! С июня до первых осенних заморозков биденс усыпан ярко-желтыми звездочками цветов, создающими эффект солнечного ковра. Его ажурная листва и изящные поникающие побеги особенно хороши в подвесных кашпо, где растение образует настоящие золотые каскады.

Биденс удивительно неприхотлив — он готов мириться с бедными почвами, редкими поливами и палящим солнцем. Идеальное растение для забывчивых садоводов! Достаточно посадить его на самом солнечном месте, и он будет цвести без вашего участия. Хотя если раз в месяц подкормить комплексным удобрением, цветение станет еще обильнее.

Особенность биденса — его способность к самоочищению: увядшие цветки незаметно опадают, не портя вид растения. Размножается он самосевом, поэтому на следующий год вы можете обнаружить веселые желтые островки в самых неожиданных местах сада. Попробуйте посадить биденс вдоль садовых дорожек или в комбинации с синими лобелиями — и ваш сад заиграет контрастными красками!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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