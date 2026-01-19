Никаких больше рыбных котлет! Норвежская запеканка со сливками и картофелем — кремовое блаженство в каждой ложке

Никаких больше рыбных котлет! Норвежская запеканка со сливками и картофелем — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и элегантного ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои картофеля и рыбы в насыщенном сливочном соусе, покрытые румяной сырной корочкой. Это настоящее кремовое блаженство, где каждый компонент тает во рту, создавая гармоничный и сытный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 600 г филе белой рыбы (треска или пикша), 1 кг картофеля, 1 луковица, 300 мл сливок 20%, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, укроп. Картофель и луковицу очистите и нарежьте тонкими кружками. Филе рыбы нарежьте крупными кусками и слегка посолите. В смазанную маслом форму выкладывайте ингредиенты слоями: картофель, лук, рыба. Посолите и поперчите каждый слой. Залейте все сливками. Посыпьте запеканку тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, посыпав свежим укропом.

