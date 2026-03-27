27 марта 2026 в 18:45

Никаких больше панических походов в магазин: готовлю карельские котлеты с хрустящей корочкой и копченой ноткой

Беру яйца, манку и шпроты — и когда гости уже на пороге, за 20 минут создаю удивительную закуску, которая выглядит как ресторанный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные котлеты с хрустящей панировочной корочкой, а сверху — ароматный шпротный паштет с копченой ноткой, который превращает простые продукты в настоящий деликатес.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 30 г манной крупы, 200 мл воды, 100 г панировочных сухарей, 30 мл растительного масла для жарки, половина банки шпрот, 50 г сливочного масла, 1 чайная ложка соли, черный перец по вкусу. Манку отварите в воде до загустения и охладите. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте крупными кубиками.

Соедините манку, яйца, соль и перец, перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на слабом огне с двух сторон до золотистого цвета. Шпроты разомните вилкой с мягким сливочным маслом до однородной пасты. Готовые котлеты выложите на блюдо, сверху распределите шпротную массу и посыпьте свежей зеленью.

Эта закуска подается теплой или слегка остывшей — она всегда удивляет гостей своей необычной подачей и ярким вкусом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
ужины
рецепты
кулинария
котлеты
Мария Левицкая
