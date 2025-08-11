Ни грамма муки и масла: белковая пицца — минимум углеводов

Белковая пицца — это вариант классического блюда с минимумом углеводов. Она получается с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Основа из яиц и творога дает нежную текстуру, а начинка делает ее сочной и ароматной.

Рецепт: для основы взбейте 3 яйца с 100 г творога, добавьте щепотку соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Вылейте массу на антипригарную сковороду, жарьте под крышкой 5 минут на среднем огне. Переверните, смажьте 2 ст. л. томатной пасты, выложите 70 г отварной курицы, 30 г тертого сыра, помидоры и зелень. Запекайте еще 5 минут до расплавления сыра.

В этой пицце ни грамма муки и масла. Она станет любимым блюдом для тех, кто следит за фигурой, и не только! КБЖУ на порцию (1/4 пиццы): 250 ккал, 25 г белков, 15 г жиров, 5 г углеводов.

