Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 00:05

Ни грамма муки и масла: белковая пицца — минимум углеводов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белковая пицца — это вариант классического блюда с минимумом углеводов. Она получается с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Основа из яиц и творога дает нежную текстуру, а начинка делает ее сочной и ароматной.

Рецепт: для основы взбейте 3 яйца с 100 г творога, добавьте щепотку соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Вылейте массу на антипригарную сковороду, жарьте под крышкой 5 минут на среднем огне. Переверните, смажьте 2 ст. л. томатной пасты, выложите 70 г отварной курицы, 30 г тертого сыра, помидоры и зелень. Запекайте еще 5 минут до расплавления сыра.

В этой пицце ни грамма муки и масла. Она станет любимым блюдом для тех, кто следит за фигурой, и не только! КБЖУ на порцию (1/4 пиццы): 250 ккал, 25 г белков, 15 г жиров, 5 г углеводов.

Ранее стало известно, как приготовить богатую белком запеканку из капусты и фарша.

пицца
рецепты
белок
похудение
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зайцы, куропатки, фазаны»: ВСУ стали раскидывать мины-ловушки на дорогах
Названо число погибших из-за удара ЦАХАЛ по палатке журналистов в Газе
«Открытое пренебрежение»: Полянский озвучил позицию РФ по шагам Израиля
Собирали $50 млн в день: где Мавроди спрятал миллиарды МММ, кому достались
ЦАХАЛ нанесла смертельный удар по палатке журналистов в секторе Газа
Москву пытался атаковать еще один украинский дрон
Солнце выбросило в космос сгусток плазмы
Приметы на Калинов день, 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды
Военкор Коц прокомментировал заявление Вэнса о встрече Путина с Трампом
«Угрожает будущему»: в РПЦ назвали новый вызов для России
Тренер «Динамо» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Сочи»
Лидеры ЕС придумали способ использования активов России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 августа 2025 года
Бизнесменам запретят вести деятельность на землях дачников
«Прямо противоречит»: в США указали на странную деталь в словах Зеленского
Когда закончится СВО: главные пророчества Ванги по России и Украине
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области
Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине
Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа
«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.