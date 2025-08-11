Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Простой и сытный паштет из филе — отличная альтернатива магазинным вариантам. Без лишнего жира и добавок, с мягкой текстурой и ярким вкусом. Подходит для тостов, бутербродов или закусок на каждый день.

Понадобится куриное филе — 900 г, лук — 3 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 1 ст. л., соль и специи по вкусу. Отварить филе до готовности. Лук и морковь обжарить до мягкости. Смешать всё с маслом, добавить чеснок и приправы, измельчить в блендере до пастообразной консистенции. Остудить и подавать с хлебцами или тостами.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

