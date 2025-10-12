Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 23:06

Нежный лимонный пирог с белковой шапкой: готовим воздушное облако на цитрусовой подушке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим воздушное облако на цитрусовой подушке! Этот нежный лимонный пирог с белковой шапкой станет настоящим украшением стола. Его вкус невероятно сбалансированный: насыщенная кисло-сладкая лимонная начинка контрастирует с хрустящим песочным основанием и воздушной, тающей во рту белковой шапкой.

Рецепт: сначала приготовьте основу, смешайте 150 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и 2 яичных желтка, добавьте 200 г муки с щепоткой разрыхлителя. Замесите тесто, распределите по форме с бортиками и выпекайте 15 минут при 180°C. Для начинки взбейте 2 целых яйца с 100 г сахара, добавьте цедру и сок 2 лимонов, 50 г муки и 100 мл сливок. Вылейте на основу и выпекайте еще 20 минут. Для белковой шапки взбейте 3 белка с 100 г сахара в устойчивую пену, аккуратно распределите по пирогу и верните в духовку еще на 15–20 минут до золотистого цвета.

Этот десерт особенно хорош полностью остывшим, когда вкусы идеально сочетаются друг с другом.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с творогом и яблоками: этот рецепт невозможно испортить.

Читайте также
«Мне было пофиг»: Высоцкая разоткровенничалась о съемках «Едим дома!»
Шоу-бизнес
«Мне было пофиг»: Высоцкая разоткровенничалась о съемках «Едим дома!»
Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так
Общество
Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так
Пирог «Мокрая курица»: не крошится и остается сочным даже через сутки — готовлю по этому рецепту
Общество
Пирог «Мокрая курица»: не крошится и остается сочным даже через сутки — готовлю по этому рецепту
Горячий молочный пирог! Необычный рецепт на горячем молоке! Вы будете в восторге — рецепт-находка!
Общество
Горячий молочный пирог! Необычный рецепт на горячем молоке! Вы будете в восторге — рецепт-находка!
Нежное лимонно-творожное печенье: сохраняет мягкость несколько дней, но улетает со стола за минуты
Общество
Нежное лимонно-творожное печенье: сохраняет мягкость несколько дней, но улетает со стола за минуты
рецепты
пироги
выпечка
лимоны
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выпал первый снег
Ребенка тяжело ранило при атаке ВСУ
Сотни бутылок с грузинским вином оказались на дороге после ДТП
Украинский дрон атаковал нефтебазу в Крыму
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 октября 2025 года
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили над Россией за три часа
Землю накрыл поток солнечной плазмы
«Не хотела замуж и рожать от него»: как живут жены и дети Шамиля Басаева
Аэропорт российского курорта закрыли для полетов
В Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом
Решающим днем поисков пропавшей семьи в тайге стало 12 октября
Самолеты перестали летать над российским городом
Девять неудачных ЭКО, операции, суд: как живет Алена Апина
«Давно понимала»: Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна
Самолет потерпел крушение и упал на автомобили
Лукашенко рассказал, какой подарок вручит Путину на день рождения
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в российской деревне
Российскому мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в Турции
Московский суперфинал турнира открыл новых звезд шахмат в России
Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.