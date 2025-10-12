Нежный лимонный пирог с белковой шапкой: готовим воздушное облако на цитрусовой подушке

Готовим воздушное облако на цитрусовой подушке! Этот нежный лимонный пирог с белковой шапкой станет настоящим украшением стола. Его вкус невероятно сбалансированный: насыщенная кисло-сладкая лимонная начинка контрастирует с хрустящим песочным основанием и воздушной, тающей во рту белковой шапкой.

Рецепт: сначала приготовьте основу, смешайте 150 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и 2 яичных желтка, добавьте 200 г муки с щепоткой разрыхлителя. Замесите тесто, распределите по форме с бортиками и выпекайте 15 минут при 180°C. Для начинки взбейте 2 целых яйца с 100 г сахара, добавьте цедру и сок 2 лимонов, 50 г муки и 100 мл сливок. Вылейте на основу и выпекайте еще 20 минут. Для белковой шапки взбейте 3 белка с 100 г сахара в устойчивую пену, аккуратно распределите по пирогу и верните в духовку еще на 15–20 минут до золотистого цвета.

Этот десерт особенно хорош полностью остывшим, когда вкусы идеально сочетаются друг с другом.

