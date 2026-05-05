Нежный бисквитный рулет с клубникой — готовлю без страха, что не получится. Рецепт для праздника и будней

Этот рулет — моя палочка-выручалочка, когда хочется красивого десерта без риска. Крем на желатине не поплывет даже в тепле, а бисквит с разрыхлителем не треснет при сворачивании.

Что понадобится

4 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 1/4 ч. л. соли, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 300 мл сливок 33%, 60 г сахара, 150 г йогурта без добавок, 2 ст. л. клубничного джема, 10 г желатина, 60 мл воды, 10–12 шт. клубники, 1 ст. л. сахарной пудры.

Как я готовлю

Яйца взбиваю с солью до пены, постепенно добавляю сахар. Вливаю ванильный экстракт. Муку с разрыхлителем просеиваю, аккуратно вмешиваю лопаткой. Выливаю на противень с пергаментом, разравниваю. Выпекаю при 180 °C 15–20 минут. Сразу снимаю с противня, перекладываю на влажное полотенце, сворачиваю рулетом, остужаю.

Желатин замачиваю в холодной воде на 15 минут, растапливаю. Сливки взбиваю с сахаром до пиков. Добавляю йогурт, джем и желатин, перемешиваю на низкой скорости. Убираю в холодильник на 15 минут.

Разворачиваю бисквит, снимаю пергамент. Выкладываю 2/3 крема, сворачиваю рулет. Оставшийся крем отсаживаю сверху. Украшаю клубникой, посыпаю сахарной пудрой. Убираю в холодильник на 1 час.