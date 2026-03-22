Нежность на йогурте: рецепт яблочных оладий без сахара — завтрак, который хочется готовить снова и снова

Нежность на йогурте: рецепт яблочных оладий без сахара — завтрак, который хочется готовить снова и снова

Эти оладьи — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно и без лишней тяжести. Мягкие, ароматные, с легкой природной сладостью яблок — они отлично подойдут и на завтрак, и на перекус. Готовятся просто, а результат получается нежным и воздушным, будто из хорошего кафе.

Ингредиенты: овсяная мука — 1 стакан, йогурт без добавок — 200 г, яйца — 2 шт, яблоки — 2 шт, сода — 1 ч.л., корица — по вкусу.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной терке и при желании добавить немного корицы. В миске взбить яйца с йогуртом до однородности, затем всыпать овсяную муку и соду, перемешать. Добавить яблоки и еще раз тщательно перемешать — тесто получится густым и вязким.

Жарить оладьи на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Подавайте теплыми — они получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.