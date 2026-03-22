Нежность на йогурте: рецепт яблочных оладий без сахара — завтрак, который хочется готовить снова и снова

Эти оладьи — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно и без лишней тяжести. Мягкие, ароматные, с легкой природной сладостью яблок — они отлично подойдут и на завтрак, и на перекус. Готовятся просто, а результат получается нежным и воздушным, будто из хорошего кафе.

Ингредиенты: овсяная мука — 1 стакан, йогурт без добавок — 200 г, яйца — 2 шт, яблоки — 2 шт, сода — 1 ч.л., корица — по вкусу.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной терке и при желании добавить немного корицы. В миске взбить яйца с йогуртом до однородности, затем всыпать овсяную муку и соду, перемешать. Добавить яблоки и еще раз тщательно перемешать — тесто получится густым и вязким.

Жарить оладьи на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Подавайте теплыми — они получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи.

Читайте также
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Похож на шарлотку, но на сметане и с орехами — вкусный яблочный пирог
Общество
Похож на шарлотку, но на сметане и с орехами — вкусный яблочный пирог
Постный рулет с яблоками и орехами — ароматная выпечка без яиц, которая получается очень нежной
Общество
Постный рулет с яблоками и орехами — ароматная выпечка без яиц, которая получается очень нежной
Драники отдыхают: готовлю нежные оладьи с хрустящей корочкой за 15 минут — всегда пышные и не оседают
Общество
Драники отдыхают: готовлю нежные оладьи с хрустящей корочкой за 15 минут — всегда пышные и не оседают
На завтрак в пост готовлю оладьи из овсянки и банана: легче не придумаешь — взбили блендером и жарим
Общество
На завтрак в пост готовлю оладьи из овсянки и банана: легче не придумаешь — взбили блендером и жарим
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре
В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

