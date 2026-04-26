Нежнее этих булочек ничего не пробовал — готовлю тесто без дрожжей: через полчаса на столе свежая выпечка

Нежнее этих булочек ничего не пробовал — готовлю тесто без дрожжей: через полчаса на столе свежая выпечка

Мечтаете о свежей, душистой выпечке к утреннему кофе, но не хотите тратить полдня на расстойку теста? Этот рецепт — идеальное решение. Творожное тесто без дрожжей замешивается за пять минут, не требует особых навыков и дарит тот самый уютный аромат домашней сдобы, который будит лучше любого будильника.

Ингредиенты

Творог (9% или выше) — 250 г, мука пшеничная — 250–300 г, яйца — 2 шт., сахар — 80–100 г, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, молоко (для смазки) — 1 ст. л., изюм (по желанию) — 50 г.

Как готовлю

Творог разминаю, смешиваю с сахаром, ванильным сахаром, одним целым яйцом и одним белком (желток откладываю), растительным маслом, солью. Изюм запариваю, обсушиваю, добавляю. Муку с разрыхлителем просеиваю, замешиваю тесто. Вливаю растопленное масло, вымешиваю.

Тесто убираю в холодильник на 20–30 минут. Делю на шарики по 60 г, слегка приплющиваю. Выкладываю на пергамент. Желток смешиваю с молоком, смазываю булочки. Выпекаю при 175 °C 25–30 минут. Остужаю на решетке.