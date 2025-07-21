Нежная «нимфа» в вашем саду! Однолетник украсит сад до заморозков! Вискария «нимфа» — нежная палитра для вашего сада. Откройте для себя очарование вискарии — изящного растения, которое украсит ваш сад облаком нежных цветов с июля до первых заморозков. Этот сорт, известный как «небесная роза», достигает 50 см в высоту и радует пятилепестковыми цветками (2–2,5 см в диаметре), напоминающими миниатюрные гвоздички. Пастельная палитра включает белые, розовые, красные, сиреневые и голубые оттенки, создавая эффект живого кружева.

Особенности выращивания:

место посадки: идеально подходит для цветников, бордюров и мавританских газонов;

почва: предпочитает плодородные, умеренно влажные грунты с нейтральной или слабощелочной реакцией;

уход: холодостойкое и светолюбивое растение, не требующее сложного ухода.

Посев: семена высевают в открытый грунт в конце апреля — начале мая. Всходы появляются через 10–14 дней, а уже через месяц после этого вискария зацветает, продолжая радовать красками до конца августа. Создайте в саду воздушное облако нежных цветов, привлекающих бабочек и пчел.

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