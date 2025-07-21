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21 июля 2025 в 07:30

Уютный цветник на балконе все лето! Многолетник для красоты и ароматерапии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уютный цветник на балконе все лето! Многолетник гелиотроп «Марина» для красоты и ароматерапии! Прекрасное решение для озеленения балкона — компактный травянистый кустик высотой до 30 см с продолжительным цветением. Это многолетнее растение, которое выращивается как однолетник, образует густые ветвистые побеги с овальными слегка опушенными листьями.

Главное достоинство растения — обильное цветение в течение всего лета. Мелкие душистые цветки собраны в щитковидные соцветия, наполняющие пространство приятным ароматом. Идеально подходит для:

  • оформления балконных ящиков;
  • выращивания в горшках и кашпо;
  • создания ковровых цветников.

Растение свето- и теплолюбивое, предпочитает легкие плодородные почвы. Требует регулярного полива и опрыскивания в жаркую погоду. Посев семян проводят в конце марта — начале апреля, слегка присыпая землей. Всходы появляются через 3–4 недели. Перед высадкой на балкон рассаду необходимо закаливать.

Этот ароматный красавец станет настоящим украшением вашего балкона, создавая уютную атмосферу все летние месяцы.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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