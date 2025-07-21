Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 06:30

Красивая пальма с алыми шишками! Однолетник для сада, но какой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красивая пальма с алыми шишками! Однолетник для сада, но какой! Клещевина — эффектный, но ядовитый гигант для вашего участка. Это один из самых быстрорастущих и впечатляющих декоративно-лиственных летников, способный всего за сезон превратиться в мощное пальмовидное растение высотой до 2–3 метров. Ее крупные резные листья, напоминающие тропические пальмы, и яркие плодовые коробочки делают ее идеальным акцентом для просторных участков, где требуется создать атмосферу экзотики.

Однако при всей своей красоте клещевина требует осторожности: все части растения, особенно семена, содержат смертельно опасный яд — рицин. Работать с ней нужно только в перчатках, а высаживать в местах, недоступных для детей и животных.

Растение предпочитает солнечные места с плодородной почвой, обильный полив и подкормки. При хорошем уходе уже к середине лета оно превращается в раскидистый куст с огромными листьями, создавая тень и эффектный фон для других растений.

Помните: красота клещевины обманчива — любуйтесь ею на расстоянии!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

многолетники
сады
огороды
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи изымают органы у живых пациентов
Раскрыто, как хакеры обрушили сервера американских компаний
Мошенники начали обманывать россиян, заказывающих товары в интернете
Диетолог назвала самые полезные продукты для подростков
Лето все? Вместо жары +30 холода и дожди — какая погода будет в августе
Польский президент попал в курьезную ситуацию перед журналистами
Четыре украинских беспилотника пытались атаковать Москву
В МЧС уточнили информацию о числе жертв ДТП в Якутии
Адвокат раскрыла главные преимущества брачного договора
Следователи нашли «подсказки» о причинах крушения Ми-8 под Хабаровском
Пожар унес жизни пятерых людей под Оренбургом
«И на похоронах замечаю смешное»: Новикова о юморе, Жванецком и Петросяне
Известного российского певца объявили в розыск
В Турции жестко высказались о последнем шансе для Украины
Депутат призвал наказать подростков и их родителей за один тренд в соцсетях
МЧС предупредило о возможности потери имущества в жару
Назван цветок, за выращивание которого можно угодить в тюрьму
«50-дневная кампания»: Лондон намерен объявить об усилении поддержки Киева
Адвокат назвала условия признания завещания ничтожным
«Постоянно на взводе»: боец СВО назвал главные страхи солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.