Неприглядный уголок в саду? Эти растения его скроют!

Не каждый участок идеален — где-то может торчать старый забор, виднеться компостная куча или некрасивая постройка. С помощью правильно подобранных растений можно эффектно замаскировать такие места, превратив недостатки в достоинства. Главное — выбрать подходящие виды и грамотно их разместить.

Для вертикального озеленения отлично подойдут плетистые розы, клематисы или девичий виноград — они быстро создадут живую ширму. Неприглядные уголки у забора закроют пышные кусты гортензии или сирени. Компостную кучу можно окружить подсолнухами или топинамбуром — они и скроют, и принесут пользу. Для маскировки небольших объектов используйте декоративные злаки или хосты. Если нужно скрыть фундамент, посадите низкорослые хвойники или почвопокровные растения. Главное правило — выбирайте растения, которые хорошо растут в вашем климате и не требуют сложного ухода.

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