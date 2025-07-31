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31 июля 2025 в 18:12

Неприглядный уголок в саду? Эти растения его скроют!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не каждый участок идеален — где-то может торчать старый забор, виднеться компостная куча или некрасивая постройка. С помощью правильно подобранных растений можно эффектно замаскировать такие места, превратив недостатки в достоинства. Главное — выбрать подходящие виды и грамотно их разместить.

Для вертикального озеленения отлично подойдут плетистые розы, клематисы или девичий виноград — они быстро создадут живую ширму. Неприглядные уголки у забора закроют пышные кусты гортензии или сирени. Компостную кучу можно окружить подсолнухами или топинамбуром — они и скроют, и принесут пользу. Для маскировки небольших объектов используйте декоративные злаки или хосты. Если нужно скрыть фундамент, посадите низкорослые хвойники или почвопокровные растения. Главное правило — выбирайте растения, которые хорошо растут в вашем климате и не требуют сложного ухода.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

дачи
сады
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растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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