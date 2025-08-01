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01 августа 2025 в 14:51

Трамп вернул принятый в прошлом веке тест для школьников

Дональд Трамп вернул президентский тест на проверку физподготовки школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возрождении общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников, передает Washington Post. Изначально тест был учрежден в 1950-х годах, чтобы американская молодежь не отставала по физической форме от европейцев.

В определенный момент тест состоял из 40 отжиманий, 10 подтягиваний и забега на время, говорится в сообщении. Подробности новой версии теста пока не разглашаются.

Согласно указу, возвращение теста обусловлено ухудшением здоровья и физической подготовки школьников. В тексте упоминаются высокие показатели ожирения, хронических заболеваний и проблем с питанием среди американцев, особенно детей.

Ранее проверка уровня физической подготовки была отменена в 2012 году администрацией бывшего президента США Барака Обамы. Вместо теста была введена специальная программа, которая сосредоточилась на здоровье молодежи в целом, а не только на поддержании физической формы.

Ранее американский лидер подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из более чем 60 стран и ЕС с 7 августа. Пошлины составят от 15% до 41%, с самыми высокими ставками для Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (35%). Дональд Трамп обосновал меры необходимостью и целесообразностью в связи с объявленным чрезвычайным положением в стране.

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Дональд Трамп
школьники
физическая культура
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