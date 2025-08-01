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01 августа 2025 в 14:58

«Так политика не делается»: Лукашенко оценил новый дедлайн Трампа

Лукашенко: Трамп должен подключаться аккуратно, если хочет мира на Украине

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп должен подключаться к переговорному процессу аккуратно, если хочет мира на Украине, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, так политика не делается. Соответствующее заявление Лукашенко сделал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно, — подчеркнул белорусский лидер.

Так Лукашенко прокомментировал новый дедлайн Трампа. Глава Белого дома «сжал» сроки достижения мирного соглашения между Россией и Украиной до 10 дней. Этому предшествовали другие цифры в рамках ультиматумов, которые неоднократно выдвигал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что новый дедлайн для России составит от 10 до 12 дней. Президент США установил такие сроки на встрече с британским премьером Киром Стармером. По мнению Трампа, нет причин ждать 50 дней.

Экс-разведчик США Тони Шаффер заявлял, что угрозы президента США в отношении России не изменят позицию Москвы по Украине. По его мнению, новые санкции не окажут серьезного эффекта.

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Дональд Трамп
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