В США усомнились в эффективности ультиматума Трампа Экс-разведчик Шаффер: угрозы Трампа ничего не изменят в позиции РФ по Украине

Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении России ничего не изменят в позиции Москвы по Украине, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, новые санкции не окажут серьезного действия на РФ.

Угрозы в сторону Москвы хорошим не закончатся, особенно когда Россия уверенно побеждает. Мира хотят все, в том числе и Россия, но они не намерены сдавать достигнутые результаты, — считает он.

Кроме того, Шаффер уверен, что такие союзники Кремля как Индия и Китай понимают, что могут стать следующей жертвой Вашингтона. При этом экс-разведчик пояснил, что эти страны имеет альтернативные рынки и нуждаются в топливе, которое им может поставить сама Россия.

Ранее Трамп заявил о новом ультиматуме, согласно которому Россия должна прийти к мирному соглашению с Украиной не более чем через 12 дней. В противном случае Вашингтон прибегнет к введению торговых пошлин.

Как считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, ультиматум президента США по Украине лицемерен, поскольку Вашингтон продолжает финансировать Киев. Она назвала позицию американского лидера «большим лукавством».