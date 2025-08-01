«Большое лукавство»: в Госдуме уличили Трампа в лицемерии после ультиматума

Ультиматум президента США Дональда Трампа по Украине лицемерен, поскольку Вашингтон продолжает финансировать Киев, заявила в разговоре с Lenta.ru первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она назвала позицию американского лидера «большим лукавством».

Может быть, они как-то Украину тоже подтолкнут? Мы-то готовы регулировать, только Украина-то не собирается это делать. У них есть поддержка военная, зачем им урегулировать этот конфликт? Это, знаете, большое лукавство. Они сами же финансируют, а потом говорят: урегулируйте конфликт, — отреагировала парламентарий на ультиматум Трампа.

По мнению Журовой, реальные переговоры будут возможны тогда, когда западные союзники прекратят оказывать финансовую поддержку Киеву. Она подчеркнула, что до тех пор говорить о прекращении огня нецелесообразно, поскольку у России к Украине есть территориальные претензии. Она призвала Вашингтон отказаться от введения новых санкций и сосредоточиться на работе по снижению градуса эскалации.

Тем более мы понимаем, что нужны еще и перевыборы президента, чтобы подписать мирное соглашение, а иначе тоже потом придерутся к нам, что мы с нелегитимным президентом [Владимиром] Зеленским подписали какое-то соглашение, и все с нуля опять начнется, — объяснила Журова.

Ранее президент США заявил о новом ультиматуме, согласно которому Россия должна прийти к мирному соглашению с Украиной не более чем через 12 дней. По словам Трампа, нет никаких причин для того, чтобы ожидать 50 дней, о которых говорили в Белом доме до этого. В противном случае Вашингтон прибегнет к введению торговых пошлин.