В Совфеде призвали россиян не обращать внимания на ультиматумы Трампа

Россиянам следует спокойнее относиться к ультиматуму президента США Дональда Трампа, согласно которому Москва должна прийти к мирному соглашению с Киевом не более чем через 12 дней, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, глава Белого дома действует скорее как актер, чем политик, и стремится к сиюминутному эффекту.

Дело в том, что такая манера у Трампа. Он все-таки больше актер, чем политик. Ему очень хочется быть на первых ролях, ему важен внешний эффект, ему нужен любой результат. Какое-то краткосрочное, незначительное, но чтобы это было положительное решение. Поэтому я думаю, что надо спокойно относиться к его ультиматуму, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия не станет отвечать на выпады президента США, так как придерживается собственной выверенной внешнеполитической линии. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда демонстрирует уважение к зарубежным политикам, даже если их заявления носят недружественный характер.

Трамп с Россией немножко может просчитаться, потому что РФ не будет отвечать ни на какие ультиматумы. У России своя выверенная международная политика, выверенная тактика, стратегия отношений с США. Мы никогда не отвечаем на какие-то недружественные заявления, оценки зарубежных политиков, этого в российской политической культуре нет. Наш президент всегда показывает пример уважительного отношения к любому представителю зарубежного государства, который иногда даже позволяет себе нелицеприятные оценки нашего руководства, — резюмировал Джабаров.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что угрозы Трампа в отношении России ничего не изменят в позиции Москвы по Украине. Он отметил, что новые санкции не окажут серьезного действия на РФ. Кроме того, по его словам, такие союзники Кремля, как Пекин и Нью-Дели, понимают, что могут стать следующими жертвами Вашингтона.