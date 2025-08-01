Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 14:58

В Совфеде призвали россиян не обращать внимания на ультиматумы Трампа

Сенатор Джабаров призвал россиян спокойнее относиться к ультиматуму Трампа

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиянам следует спокойнее относиться к ультиматуму президента США Дональда Трампа, согласно которому Москва должна прийти к мирному соглашению с Киевом не более чем через 12 дней, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, глава Белого дома действует скорее как актер, чем политик, и стремится к сиюминутному эффекту.

Дело в том, что такая манера у Трампа. Он все-таки больше актер, чем политик. Ему очень хочется быть на первых ролях, ему важен внешний эффект, ему нужен любой результат. Какое-то краткосрочное, незначительное, но чтобы это было положительное решение. Поэтому я думаю, что надо спокойно относиться к его ультиматуму, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия не станет отвечать на выпады президента США, так как придерживается собственной выверенной внешнеполитической линии. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда демонстрирует уважение к зарубежным политикам, даже если их заявления носят недружественный характер.

Трамп с Россией немножко может просчитаться, потому что РФ не будет отвечать ни на какие ультиматумы. У России своя выверенная международная политика, выверенная тактика, стратегия отношений с США. Мы никогда не отвечаем на какие-то недружественные заявления, оценки зарубежных политиков, этого в российской политической культуре нет. Наш президент всегда показывает пример уважительного отношения к любому представителю зарубежного государства, который иногда даже позволяет себе нелицеприятные оценки нашего руководства, — резюмировал Джабаров.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что угрозы Трампа в отношении России ничего не изменят в позиции Москвы по Украине. Он отметил, что новые санкции не окажут серьезного действия на РФ. Кроме того, по его словам, такие союзники Кремля, как Пекин и Нью-Дели, понимают, что могут стать следующими жертвами Вашингтона.

Россия
США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянке придется судиться за возможность родить от погибшего на СВО мужа
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.