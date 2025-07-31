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31 июля 2025 в 17:04

Вертикальные клумбы — спасение для маленького участка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Небольшой участок — не повод отказываться от красивых цветников. Вертикальные клумбы позволяют создать эффектное озеленение, экономя драгоценные метры. Они идеально подходят для украшения стен, заборов и даже могут служить живыми перегородками.

Самый простой вариант — подвесные кашпо с петуниями или пеларгониями. Для создания цветущей стены используйте специальные модули с карманами, куда высаживают суккуленты или однолетники. Старые паллеты, превращенные в вертикальные сады, добавят шарма и экологичности. Трубы ПВХ с отверстиями — практичное решение для выращивания пряных трав. Многоярусные конструкции из досок или металла позволяют комбинировать разные растения. Главное — выбирать виды с компактной корневой системой и учитывать их требования к освещению. Регулярный полив и подкормки обеспечат пышное цветение все лето.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

растения
цветы
сады
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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